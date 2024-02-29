Фонд развития промышленности направит на поддержку предприятий в ЛНР 1,1 млрд рублей

Первый замминистра промышленности и торговли республики Иван Леонов добавил, что сейчас региональный ФРП выдает займы под 1-2%

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности (ФРП) направит на поддержку предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) более 1,1 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли республики Иван Леонов.

"На территории ЛНР существует фонд развития промышленности, который в 2023 году раздал уже более миллиарда рублей. На 2024 год запланировано больше миллиарда и 100 млн рублей на поддержку промышленных предприятий, которые они смогут направить на развитие, на пополнение оборотных средств", - сказал он.

Леонов добавил, что сейчас региональный ФРП выдает займы под 1-2%. Кроме того, в ЛНР планируют создать два промышленных кластера на территории Луганска и северодонецкой агломерации, тем самым объединив предприятия, имеющие тесную производственную кооперацию. Часть предприятий будут переданы под управление инвесторов.