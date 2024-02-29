Эксперт отметил большой потенциал газификации СНТ большой

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сообщил о необходимости решить правовые коллизии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Потенциал газификации садовых товариществ в России большой, особенно около мегаполисов, но надо решить правовые коллизии с их юридическим статусом. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.

"Проблема с газификацией СНТ была в том, что они находятся за пределами официальных населенных пунктов и сами имели не очень понятный юридический статус. Потенциал там большой, особенно близ мегаполисов. Трудности заключаются в юридической неопределенности СНТ и его членов. Там нужно решить старые правовые коллизии", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что программа социальной газификации, реализуемая в России, должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах.

Глава государства отметил, что сегодня на границах многих населенных пунктов, в которых проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества, где "люди годами, из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки" и сегодня строят дома для круглогодичного проживания. От отметил, что данная проблема затрагивает миллионы семей.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекаться за счет льготных кредитов и займов.

С ноября 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.