Советники по воспитанию будут получать выплаты в 5 тыс. рублей с 1 сентября

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в России работают более 34 тыс. советников

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Советники по воспитанию в школах и колледжах с 1 сентября будут получать выплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Организуем работу с регионами, чтобы с 1 сентября 2024 года выплаты в 5 тысяч рублей поступали всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах", - сказал он.

По его словам, в России работают более 34 тыс. советников. Ранее данную выплату анонсировал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Кроме того, он предложил с 1 марта увеличить выплату за классное руководство в школах населенных пунктов страны, где проживают менее 100 тыс. человек. "По поручению главы государства увеличим ее двукратно, до 10 тысяч рублей", - сказал Кравцов.