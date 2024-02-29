РФ до 2027 года оснастит на границе 21 пункт пропуска портальным досмотровым оборудованием

В Минтрансе отметили, что в отличие от стационарных и мобильных комплексов портальный проводит сканирование с меньшим уровнем облучения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. РФ до 2027 года оснастит на границе 21 пункт пропуска портальным инспекционно-досмотровым комплексом, позволяющим сканировать 100% транспортных средств с грузом. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"В 2022-2023 годах семь автомобильных пунктов пропуска оснащены уникальным инспекционно-досмотровым оборудованием портального типа (ПИДК). <…> До конца 2027 года еще 21 пункт пропуска будет оснащен этим высокотехнологичным оборудованием (в каждом из них появится по два портальных комплекса (всего 42 комплекта)", - отмечается в сообщении.

За последние два года такое оборудование установлено в пунктах пропуска на границе с Казахстаном (Маштаково и Петухово), с Азербайджаном (Тагиркент-Казмаляр) и на административным границах с новыми субъектами РФ (Весело-Вознесенка, Матвеев Курган и Джанкой). В этом году началась опытная эксплуатация первого на Дальнем Востоке портального досмотрового комплекса в автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" на границе с КНР. Здесь установлены два таких комплекса: один на въезд в Россию, другой на выезд.

Оборудование отечественной разработки позволяет сократить время проведения досмотра на границе, повысить уровень обеспечения безопасности, а также увеличить провозные мощности и скорость доставки грузов.

В Минтрансе отметили, что в отличие от стационарных и мобильных комплексов портальный проводит сканирование с меньшим уровнем облучения. Такая технология безопасна и позволяет водителю проезжать сквозь комплекс без остановки. При этом водитель может отказаться от прохождения сканирования таким образом, и его транспортное средство будет досмотрено с помощью других средств контроля.