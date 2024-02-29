Власти Липецкой области планируют за три года отремонтировать 50 школ

ЛИПЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют в течение ближайших трех лет отремонтировать 50 школ. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В ближайшие три года отремонтируем 50 школ, а благодаря новым инициативам президента появится возможность вплотную заняться детскими садами и яслями",- сказал Артамонов. Он отметил, что в рамках нового нацпроекта "Молодежь России" повысится и благосостояние работающих с детьми специалистов.

"Регион уже работает в данном направлении, к примеру, недавно принято решение на 23% повысить зарплаты младших воспитателей в детсадах, кроме того, 343 молодых педагога получили выплату в 120 тыс. рублей, а региональная доплата классным руководителям составляет от 4,6 тыс. до 6 тыс. рублей", - проинформировал Артамонов.

Также, по словам губернатора, в рамках нового нацпроекта власти региона намерены вести на системном уровне вопросы патриотического воспитания, поддержки молодых специалистов, развития образования на всех уровнях.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил запустить в 2024 году в стране новый национальный проект "Молодежь России", который будет ориентирован на развитие молодежной политики.