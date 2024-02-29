За 10 лет Крым вдвое нарастил количество санаториев, куда поставляются лечебные грязи

В регионе добыча грязи составила более 25 тыс. тонн

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Крым за 10 лет вдвое увеличил количество санаториев в России и ближнем зарубежье, куда поставляется грязь и рапа Сакского лечебного озера. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и туризма региона.

"За 10 лет количество санаториев в России и ближнем зарубежье, куда поставляется продукция Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станцией, увеличено в два раза. С 2014 по 2023 год включительно добыча грязи составила более 25 тыс. тонн, а добыча лечебной рапы увеличилась в 12 раз", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что благодаря воссоединению Крыма с Россией в 2014 году и вниманию к сохранению экологии со стороны властей Крымской ГГРЭС удалось организовать лучшую научно-производственную базу на всем постсоветском пространстве и сохранить месторождение.