В ЛНР планируют запустить северодонецкий химкомбинат "Азот"

Первый заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов заявил, что в 2024 году Фонд развития промышленности запланировал больше 1 млрд рублей на поддержку производств и пополнение оборотных средств

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют запустить химический комбинат "Азот" и 100 смежных ему предприятий, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов.

"Если взять тот же самый северодонецкий "Азот", вокруг него в свое время скапливалось больше 100 предприятий. И мы понимаем, что, как только сдвинется линия фронта, запустится северодонецкий "Азот", тогда и все предприятия северодонецкой агломерации будут развиваться. <…> Опять же новые рабочие места и пополнение бюджета нашего региона", - рассказал он.

Леонов добавил, что в 2024 году Фонд развития промышленности запланировал больше 1 млрд рублей на поддержку производств и пополнение оборотных средств.

Российские силы 25 июня 2022 года освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны "Азота" перешла под контроль подразделений ЛНР. Предприятие получило сильные повреждения в результате боевых действий. Многие бывшие сотрудники "Азота" были трудоустроены на временную работу по разбору завалов и восстановлению предприятия.