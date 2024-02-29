Новые морские курорты РФ смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно

Проект "Пять морей" предполагает строительство отелей на порядка 74 тыс. номеров и создание более 100 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новые курорты, создаваемые в России по программе "Пять морей", смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Пять морей" - масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. <…> Проект предполагает строительство отелей на порядка 74 тыс. номеров, создание более 100 тыс. рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения появится до 2030 года на озере Байкал. Глава государства пояснил, что строительство курорта является частью крупного проекта "Пять морей".

Как отметили в министерстве, в рамках проекта новые туристические кластеры будут созданы на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Крыма, Краснодарского края, Дагестана, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области.