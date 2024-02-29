Кабмин подготовит федеральные проекты для развития АПК в рамках нового нацпроекта

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что Россия уже сейчас входит в двадцатку мировых поставщиков продовольствия

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство России в 2024 году подготовит федеральные проекты для развития АПК в рамках нового нацпроекта по обеспечению технологического суверенитета. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Правительство в этом году подготовит федеральные проекты для развития АПК в рамках нового национального проекта по обеспечению технологического суверенитета. Как и сказал президент - мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как продовольственная безопасность", - сказала она.

"Поэтому по поручению главы государства продолжим работу над ускорением темпов роста объемов производства и экспорта продовольствия", - добавила вице-премьер.

По ее словам, Россия уже сейчас входит в двадцатку мировых поставщиков продовольствия. "Новая задача - к 2030 году увеличить агроэкспорт в полтора раза с базы 2021 года. А я напомню, что тогда было продано свыше 71 млн тонн продукции на более чем $37,7 млрд", - рассказала Абрамченко.

Она также напомнила, что основой отечественного агроэкспорта являются зерновые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты, а также мясная продукция. В то же время по экспорту пшеницы Россия уверенно удерживает первое место в мире.

"Поэтому, как отметил президент, продолжим оказывать поддержку АПК для устойчивого развития отрасли, повышать производительность труда, а также вводить новые земли сельхозназначения в оборот. К 2030 году - это порядка 13 млн га неиспользуемых земель. Будем заниматься повышением плодородия земель. Это станет серьезным подспорьем для существенного увеличения объема производства сельхозпродукции", - добавила вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российский агропромышленный комплекс к 2030 году должен вырасти на четверть, а экспорт увеличиться в 1,5 раза. Президент также рассказал, что с учетом актуальных задач и вызовов была скорректирована Стратегия научно-технологического развития России, а также объявил о запуске новых национальных проектов технологического суверенитета.