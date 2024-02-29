В Херсонской области реконструируют артезианские скважины по проекту "Чистая вода"

На эти цели направили 900 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля /ТАСС/. Ремонт коммунальных сетей и реконструкция пяти артезианских скважин пройдет в 2024 году на юге Херсонской области по федеральному проекту "Чистая вода". Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Уже в этом году в рамках "Чистой воды" мы начинаем работы по реконструкции пяти артезианских скважин и ремонту сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на это правительство России направило 900 млн рублей. По словам Алексеенко, за 30 лет украинской власти система водоснабжения области и жилой фонд обветшали и пришли в опасное состояние.

Премьер региона сообщил о планах работ в свете сегодняшнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства сообщил, что реализацию проекта "Чистая вода" продолжат.