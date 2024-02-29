В Калининградской области заявили, что позиция Литвы не дает ускорить прохождение границы

Как отметил Александр Шендерюк-Жидков, за 28 февраля через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" из Калининградской области в Литву прошли всего 77 грузовиков

КАЛИНИНГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Организация работы литовской таможни не позволит ускорить процедуру прохождения таможенных процедур грузовым транспортом при пересечении границы с Литвой со стороны Калининградской области, несмотря на то, что калининградская таможня в состоянии выполнить требование о сокращении времени таможенного досмотра. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что очереди из грузовых автомобилей на пограничных пунктах пропуска со стороны России являются острой проблемой, особенно для Дальнего Востока, и отметил необходимость сокращения времени таможенного досмотра грузовиков на погранпунктах до 10 минут.

"В Калининградской области уже несколько лет действует программа электронного декларирования грузов. Поэтому уверен, что, если правительство России поставит задачу, Калининградская областная таможня в кратчайшие сроки перейдет на срок оформления грузовиков, о котором говорил сегодня в своем послании Федеральному собранию президент. Другое дело, что, к сожалению, ситуация на российско-литовской границе не позволяет предположить, что она улучшится, даже если наши службы еще быстрее начнут работать. Сквозной рентгеновский контроль, установленный перед Новым годом литовскими таможенными и пограничными службами, приводит к тому, что не более 70-80 автомобилей в сутки пропускаются через границу", - сказал сенатор.

По его словам, за прошедшие сутки через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" из Калининградской области в Литву прошли всего 77 грузовиков, тогда как "Чернышевское" может пропускать в два раза больше машин. Шендерюк-Жидков подчеркнул, что нет сомнений в том, что и Калининградская областная таможня, и региональные регулирующие органы выполнят все задачи, которые будут перед ними поставлены, но позиция Литвы "не позволит реализовать эти задачи в короткие сроки", если говорить о сухопутном пограничном переходе.

Помимо сухопутных пунктов пропуска через границу, в области действуют морские таможенные посты "Морской порт Калининград имени Н. С. Хазова", "Балтийск" и "Светлый". Нет сомнений, что на них все поставленные задачи по сокращению времени таможенного досмотра будут выполнены, добавил собеседник агентства.

Основной поток грузового автотранспорта

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой, два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советске ограничены, потому что он осуществляется через открытый в 1907 году мост королевы Луизы, на котором действуют ограничения по грузоподъемности машин. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", его пропускная способность составляет 300 машин в обе стороны в сутки.

В Калининградской областной таможне ТАСС сообщили, что сейчас перед МАПП "Чернышевское" с российской стороны стоят 60 грузовиков, еще 25 ожидают возможности пересечь границу на нейтральной полосе.

По данным Telegram-канала пункта пропуска, отставание от зарезервированного времени пересечения границы в электронной очереди составляет 229 часов. Ближайшие в очереди машины должны были выехать из области 20 февраля. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.