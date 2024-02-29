Орешкин: сокращение импорта РФ до 17% ВВП позволит компаниями заработать 3,5 трлн рублей

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сказал, что доля импорта в структуре российского ВВП должна сократиться с 17% до 19%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сокращение доли импорта с 19% до 17% в структуре внутреннего валового продукта (ВВП) России подразумевает, что российские компании смогут занять освободившиеся ниши и заработать 3,5 трлн рублей. Об этом на церемонии награждения победителей второго конкурса брендов "Знай наших" сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Президент [России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию] сказал о том, что доля импорта в структуре российского ВВП должна сократиться с 17% до 19%. Казалось бы, небольшая разница, вроде бы похожие цифры, но на самом деле это 3,5 трлн рублей, которые российский бизнес, российские бренды должны "отвоевать" у иностранных компаний", - сказал он.

Орешкин отметил, что в части продвижения и развития отечественных брендов за два года сделано многое. "Если посмотреть на большое количество программ регионального развития, развитие туризма, вы увидите, что в каждой инициативе, в тех проектах, которые будут реализовываться, есть ниши для российских брендов", - добавил он.

Конкурс "Знай наших" организован, чтобы поддержать перспективные отечественные бренды во всех регионах страны. Впервые он прошел в 2023 году по поручению президента РФ и собрал порядка 5 тыс. участников - растущих российских компаний с высокой степенью локализации производства. Победители получили поддержку в продвижении их продукции и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль. В этом году количество заявок на конкурс превысило 12 тыс. - это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.