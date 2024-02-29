Акции "Мечела" на Мосбирже снижались более чем на 2,4%

Привилегированные акции компании теряли почти 3,4%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций горно-металлургической компании "Мечел" на Московской биржи снижалась более чем на 2,4%, привилегированные акции компании теряли почти 3,4%, свидетельствуют данные торгов.

К 19:14 мск обыкновенные акции компании снижались на 2,43% и торговались на уровне 271,8 рубля за бумагу. Привилегированные акции "Мечела" составляли 321,3 рубля (-3,37%), свидетельствуют данные торгов на 19:09 мск.

К 19:26 мск обыкновенные акции компании замедлили снижение до 1,88% и торговались на уровне 273,3 рубля за бумагу, а привилегированные акции составляли 323,25 рубля (-2,78%).

Ранее правительство РФ сообщило, что с 1 марта по 28 февраля 2025 года вводит гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля в размере от 4% до 7% при курсе выше 80 рублей за $1. Аналогичные пошлины на вывоз угля уже действовали с 1 октября до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.