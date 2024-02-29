Мезенцев назвал строительство ВСМ от Москвы до Минска мощным импульсом развития СГ

Реализация проекта будет способствовать расширению экономических связей и межрегиональному сотрудничеству, заявил госсекретарь Союзного государства

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском послужит мощным толчком для развития Союзного государства. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил в послании Федеральному собранию, что ВСМ будут построены до различных городов, в том числе до Минска.

"Реализация проекта станет мощным импульсом развития Союзного государства, будет способствовать расширению экономических связей и межрегиональному сотрудничеству, в еще большей степени обеспечит равные права граждан на обучение, работу, повышение квалификации, оздоровление и даст [возможность] более [глубоко] постигать общую историю и географию от Бреста до Владивостока", - сказал он.

Мезенцев отметил значимость того, что Путин обозначил приоритетом создание сети высокоскоростных железных дорог между городами России, "но особо важно и между Москвой и Минском", столицами стран, объединенных Союзным договором, последовательно идущих по пути углубления интеграции.