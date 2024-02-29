Российские авиакомпании в 2024 году будут летать по 360 субсидируемым маршрутам

В 2023 году по таким маршрутам перевезено более 4,7 млн пассажиров, говорится в сообщении Минтранса

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2024 году будут выполнять полеты по 360 субсидируемым маршрутам, говорится в сообщении Минтранса.

"В 2023 году по субсидируемым маршрутам перевезено более 4,7 млн пассажиров. В 2024 году на реализацию 3 традиционных программ субсидирования по состоянию на начало года выделено 25 млрд рублей. Перевозки будут осуществляться по 360 маршрутам", - отмечается в сообщении.

Более того, в Минтрансе напомнили, что также планируется субсидирование 137 маршрутов из/в ДФО (общая сумма финансирования - почти 16 млрд рублей).

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил сделать авиаперелеты более доступными, также он заявил о необходимости увеличить интенсивность полетов в 1,5 раза к 2030 году.