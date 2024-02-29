Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медработников запустят в 2025 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что она должна отвечать принципам социальной справедливости и способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению новых системы оплаты труда медицинских работников заработает с 2025 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил кабмину к 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах, а в 2026 году принять ее для всей страны.

"Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медработников будет запущен уже в 2025 году. Новая система оплаты труда должна отвечать принципам социальной справедливости и способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения", - сказал он.

Мурашко также отметил, что реализация озвученных президентом мер, таких как укрепление инфраструктуры, увеличение числа медицинских кадров и другие, позволят увеличить ожидаемую продолжительность жизни, доступность и качество медицинской помощи, а также сохранение здоровья и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.