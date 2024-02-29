Картофелеводам в Чувашии возместят 45% затрат на закупку навесной техники

Им также компенсируют до 80% расходов на биологизацию

ЧЕБОКСАРЫ, 29 февраля. /ТАСС/. В Чувашии введут в 2024 году две меры государственной поддержки для картофелеводов. Им компенсируют 45% затрат на покупку навесного оборудования и предварительно до 80% расходов на биологизацию, сообщил журналистам вице-премьер республики - глава Минсельхоза региона Сергей Артамонов на открытии межрегиональной отраслевой выставки "Картофель".

"С этого года будут возмещаться затраты [картофелеводам] на биологизацию. Также с этого года будут возмещаться затраты для картофелеводов, овощеводов на покупку навесного, прицепного оборудования - это посадочные, уборочные машины, гребнеобразователи. Если хозяйства занимаются производством картофеля, овощей на площади [посевов] больше 10 га, то они могут возместить 45% затрат на покупку техники. Что касается биологизации, то пока нет [утвержденной] ставки, [думаю, что] на уровне 70-80%", - отметил Артамонов.

По его словам, данные меры господдержки обсуждались в 2023 году на дискуссионных площадках выставки "Картофель". Министр подчеркнул, что в этом году после анализа протокольных поручений принято решение о субсидировании части указанных расходов. Артамонов пояснил, что новые меры поддержки вводятся для сохранения посевных площадей и повышения качества продукции.

"Мы производим картофеля вдвое больше, чем потребляем сами. В то же время мы видим, что [посевные] площади картофеля снижаются. Мы научились производить, хотя над качеством надо еще поработать, теперь надо научиться продавать по хорошей стоимости, то есть мы должны заниматься переработкой картофеля", - подчеркнул министр.

Выставка "Картофель"

Межрегиональная отраслевая выставка "Картофель" проходит в Чувашии в 16-й раз. На протяжении двух дней 83 компании из 20 регионов страны будут обмениваться опытом, демонстрировать достижения и разработки в области науки и производства картофеля. На отдельной площадке 10 производителей сельхозтехники представили 50 новых моделей спецмашин, востребованных среди аграриев.

Для горожан организована ярмарка-продажа семенного картофеля. По информации Минсельхоза Чувашии, в первый день население купило более 30 тонн посадочного материала. В министерстве подчеркнули, что из-за большого спроса Артамонов поручил провести в апреле дополнительные ярмарки по продаже посадочного материала, а в 2025 году на выставке организовать несколько локаций.

Первый вице-премьер Чувашии - глава Минфина республики Михаил Ноздряков сообщил журналистам, что власти рассматривают новые площадки для проведения подобных отраслевых выставок. В настоящее время идет поиск подходящего участка на территории города Чебоксары.