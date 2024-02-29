В Марий Эл заявили о необходимости более 5 млрд рублей на капремонт 68 школ

В капремонте в республике также нуждаются 115 детских садов, уточнил глава региона Юрий Зайцев

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей необходимо Марий Эл на проведение капитального ремонта в 68 школах. Об этом ТАСС после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Глава государства в послании Федеральному собранию заявил, что власти России выделят в общей сложности более 400 млрд рублей на программы капремонта школ и детских садов.

"В республике 68 образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, всего необходимо порядка 5,3 млрд рублей", - сказал он.

Зайцев добавил, что за два года в республике капитально отремонтировано 19 школ, до 2026 года будут отремонтировано еще 30.

По словам главы региона, в капремонте в республике также нуждаются 115 детских садов. Предварительная стоимость их капитального ремонта составляет 5,4 млрд рублей.

Говоря о переоснащении техникумов и колледжей, глава Марий Эл отметил, что на капремонт требуется 2,4 млрд рублей, на обновление их материально-технической базы - 1,1 млрд рублей. "У нас функционируют 19 техникумов и колледжей. На их базе созданы 52 современные мастерские. Вместе с тем с учетом повышающихся требований работодателей к подготовке рабочих кадров, требуется дальнейшее переоснащение организаций среднего профессионального образования, а также капитальный ремонт учебных корпусов", - пояснил он.