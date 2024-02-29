АСИ и MAER заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Медиахолдинг предоставит бесплатную рекламу для участников конкурса брендов "Знай наших" на рекламных носителях

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и медиахолдинг MAER заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве перед церемонией награждения финалистов конкурса брендов "Знай наших", передает корреспондент ТАСС.

MAER предоставит бесплатную рекламу для участников конкурса на рекламных носителях.

© Галина Полоскова/ ТАСС

"MAER Group для нас выступила стратегическим партнером. <…> Это [бесплатное размещение рекламы участников] вызвало колоссальную обратную связь от участников. <…> Благодаря такому сотрудничеству, дружбе с MAER у нас все получилось, мы рады, что сегодня в рамках подписания соглашения мы договариваемся о таком стратегическом партнерстве, о разных проектах и совместных инициативах", - сказала на церемонии подписания соглашения директор АСИ Светлана Чупшева.

Кроме того, она подчеркнула, что сами участники обращались к организаторам конкурса за помощью в рекламе, социальном и коммуникационном продвижении.

Владелец, генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор отметил, что новые медиа сегодня являются ключом к успеху для новых брендов. "Это знаковое событие для рынка медиа и для тех новых идей, которые поступают в Агентство стратегических инициатив", - добавил он.

Конкурс брендов "Знай наших"

Первый конкурс брендов проводился АСИ и Фондом Росконгресс по поручению президента в 2023 году, его итоги подвели 29 июня. Задача конкурса - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило около 5 тыс. заявок из всех субъектов.