Заключительную сессию министерской конференции ВТО в Абу-Даби перенесли на 1 марта

Организаторы конференции сообщили, что делегаты стремятся достичь консенсуса по некоторым вопросам, чтобы пересмотреть некоторые правила глобальной торговли

АБУ-ДАБИ, 29 февраля. /ТАСС/. Заключительная сессия 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби, которая изначально была запланирована на вечер четверга, состоится в пятницу в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Об этом журналистам сообщили организаторы конференции.

Делегаты стремятся достичь консенсуса по некоторым вопросам, чтобы пересмотреть некоторые правила глобальной торговли. Профильные министры, в частности, обсуждают соглашение об ограничении рыболовных субсидий, которые стимулируют избыточный вылов. К концу конференции, как ожидается, под ним подпишутся 70 стран, а для его вступления в силу понадобится ратификация еще 40 участников. Само соглашение было одобрено по итогам 12-й министерской конференции, которая прошла в Женеве в июне 2022 года.

Основным проблемным вопросом остается реформа Апелляционного органа ВТО, который не функционирует с 11 декабря 2019 года из-за истечения срока полномочий арбитров. Назначение новых судей блокируют США, в частности, упрекая Апелляционный орган в нарушении установленных сроков рассмотрения жалоб и требуя фундаментальной реформы механизма разрешения споров. Согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех государств-членов.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-й форум открылся в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.