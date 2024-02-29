Григоренко заявил, что применение риск-ориентированного подхода снижает нагрузку на бизнес

Вице-премьер пояснил, что мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2022 году, стал одной из действенных мер поддержки экономики со стороны государства в условиях санкционного давления

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса позволяет снизить нагрузку на него и позволяет своевременно предотвращать нарушение требований. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход.

"Применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок позволяет сконцентрировать деятельность надзорных органов на точечных проверках, где есть обоснованный риск нарушения обязательных требований. Это способствует как снижению административной нагрузки на бизнес, так и предотвращению нарушений таких требований. Такой подход направлен на то, чтобы обязательные требования соблюдались бизнесом добровольно, а не из-за страха проверки", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что наработанный в период действия моратория опыт проведения проверок и профилактики нарушения позволит полностью перейти на риск-ориентированный подход. "Соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство будут подготовлены в ближайшее время", - добавил Григоренко.

Он пояснил, что мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2022 году, стал одной из действенных мер поддержки экономики со стороны государства в условиях санкционного давления. При этом, как отметил Григоренко, "мораторий не означает вседозволенность для бизнеса". Надзорные органы имеют необходимый набор инструментов для осуществления контроля за деятельностью бизнеса в виде проверок на основании риск-ориентированного подхода и профилактических мероприятий.

О реформе контрольно-надзорной деятельности

Ранее Григоренко сообщал, что эффективность проведения проверок в России на основании риск-ориентированного подхода составляет 89%, эффективность традиционных проверок - только 52%. По словам Григоренко, проведение дистанционных проверок с помощью специального мобильного приложения "Мобильный инспектор" начнется в 2024 году.

Реформа контрольно-надзорной деятельности началась в 2019 году. Из действующих на тот момент 318 тыс. норм и правил были отменены 143 тыс., остальные актуализированы. Эта мера позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно.