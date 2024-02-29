В Цхинвале заменят более 6 км подземных сетей в 2024 году в рамках инвестпрограммы РФ

Речь идет о водоснабжении и газоснабжении

ЦХИНВАЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Осетии в рамках инвестпрограммы РФ проведут в 2024 году реконструкцию порядка 6,2 км подземных сетей водоснабжения, водоотведения и газовых сетей столицы республики - Цхинвала, сообщили ТАСС в министерстве строительства архитектуры и ЖКХ республики.

"В рамках российской инвестиционной программы в части замены сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и благоустройства в 2024 году предполагается выполнение работ по реконструкции улиц г. Цхинвала, в том числе: ул. Ленингорская, ул. 8-го Июня, 5-й переулок, ул. 8-го Июня, 6-й переулок, ул. Сагкаева, ул. Корнисская, ул. Т. Сиукаева, ул. 26 Бакинских комиссаров, ул. Джадтиева и переулок ул. Джадтиева. В общей сложности планируется проложить 6,208 км подземных коммуникаций - это 2,107 км сетей водоснабжения, 1,906 км сетей водоотведения и 2,195 км газовых сетей", - сказал собеседник агентства, заметив, что подземные коммуникации столицы не менялись более 50 лет.

В Минстрое отметили, что в 2024 году будут также проведены работы по благоустройству улиц Цхинвала общей площадью 27 424 квадратных метров.

По данным Минстроя, в рамках российской инвестпрограммы в столице республики в минувшем году было благоустроено девять улиц с реконструкцией поземных инженерных сетей. В целом в инвестпрограмме на 2023-2025 годы на благоустройство улиц и реконструкцию подземных коммуникаций заложено 617,3 млн рублей, из них 273,5 млн было освоено в минувшем году, а 343,3 млн рублей предусмотрено на 2024-2025 годы.

В рамках предыдущей российской инвестпрограммы на 2020-2022 годы было обустроено 25 столичных улиц, на это в программе было заложено порядка 700 млн рублей. Всего на средства инвестиционных программ РФ из 120 улиц Цхинвала было благоустроено 105.

На реализацию инвестпрограммы на 2023-2025 годы Россия выделила 3,587 млрд рублей, в том числе в 2023 году - 1,157 млрд рублей, в 2024 году - 1,215 млрд рублей, в 2025 году - 1,215 млрд рублей. Всего программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, из которых 37 начаты в рамках предыдущих инвестпрограмм.