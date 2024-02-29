Порядка 63% опрошенных россиян не хотят возвращения иностранных брендов

Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак отметил, что многие потребители выбирают российские бренды "из патриотических соображений"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. 63% опрошенных АНО "Диалог" заявили, что не хотят возвращения иностранных брендов. Об этом на церемонии награждения победителей второго конкурса брендов "Знай наших" сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак.

"Мы провели исследование и оценили, насколько вообще аудитория российские бренды воспринимает. Мы опросили порядка 10 тыс. пользователей социологическим методом, проанализировали порядка 500 тыс. комментариев, и есть интересные наблюдения. Во-первых, уходит в прошлое стереотип по поводу качества. <...> 63% опрошенных не хотят, чтобы ушедшие бренды возвращались, они хотят, чтобы российские бренды их полноценно заменили", - сказал он.

Как отметил Табак, также опрос показал, что многие потребители выбирают российские бренды "из патриотических соображений". При этом опрошенные отмечали, что хотели бы видеть больше брендов, названия которых пишутся кириллицей. "Если мы говорим про сферу информационных технологий, цифровых продуктов, то люди в первую очередь называют российские бренды тоже - это "Сбер", это VK, это "Госуслуги", - добавил он.

"Мы надеемся, безусловно, что в ближайшие шесть лет рынок внутреннего потребления отечественных товаров, конечно, будет расти", - сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Кроме того, она отметила, что за последнее время доля потребления импортных товаров снижается, а на смену им приходят российские товары. Чупшева подчеркнула, что по итогам 2023 года был зафиксирован рост выручки у отечественных компаний более чем на 50%. По ее мнению, это произошло и за счет информационного продвижения, а также благодаря доступу товаров на маркетплейсы, которые позволяют дотянуться до массового потребителя.

Конкурс "Знай наших" организован, чтобы поддержать перспективные отечественные бренды во всех регионах страны. Впервые он прошел в 2023 году по поручению президента РФ и собрал порядка 5 тыс. участников - растущих российских компаний с высокой степенью локализации производства. Победители получили поддержку в продвижении их продукции и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль. В этом году количество заявок на конкурс превысило 12 тыс. - это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.