В Ульяновске начался серийный выпуск прицепной автотехники на базе белорусского ОАО "МАЗ"

Инвестиции в реализацию проекта составили 500 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Компания "Торговый дом "Акро" выпустила в Ульяновске первую серийную прицепную технику на базе ОАО "МАЗ". Продукция 29 февраля была представлена послу Белоруссии в России Дмитрию Крутому и первому зампредседателя минского городского исполкома Надежде Лазаревич, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области, в настоящее время началось производство прицепной техники на базе действующей площадки ООО "Торговый дом "Акро" в Засвияжском районе Ульяновска. "Представленная серийная прицепная техника на базе транспортных средств белорусского производителя ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", произведена на конвейере в Ульяновске", - уточнила собеседница агентства.

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Алины Абитовой, на сегодняшний день инвестиции в проект составили 500 млн рублей. "Далее компания планирует строительство нового производственного корпуса", - уточнила Абитова ТАСС.

Соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию на территории Ульяновской области международного промышленного комплекса по производству колесной и прицепной техники было подписано 3 февраля 2023 года между Корпорацией развития Ульяновской области, ООО "Торговый дом "Акро" и ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" на рабочем совещании по вопросам промышленной кооперации в присутствии премьер-министра Республики Романа Головченко и губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Торговый дом "Акро" выступает в качестве инвестора, ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - в качестве соинвестора - технологического партнера.

ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - советская и белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Автомобили "МАЗ" поставляются в более чем 45 стран.

ООО "Торговый дом "Акро" - ульяновская компания, существует на базе завода спецтехники "Акро", который был основан как завод по производству спецавтомобилей, специального и металлорежущего инструмента. Сегодня предприятие производит автомобильную технику и комплектующие, имеет статус официального дилера и сервис-партнера ОАО "МАЗ" и ООО "МЗ Тонар".