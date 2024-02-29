Евраев: авиастроительные предприятия Рыбинска помогут обновить российский авиапарк

Интенсивность авиаперевозок должна вырасти в 1,5 раза, считает глава Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Авиастроительные предприятия Рыбинска Ярославской области помогут обновить воздушный парк страны. Об этом в cвоем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что за шесть лет планируется провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. На эти цели планируется направить 250 млрд рублей.

"Президент поставил перед правительством России масштабные задачи по усилению транспортной инфраструктуры страны. Интенсивность авиаперевозок должна вырасти в 1,5 раза. Обновится воздушный парк за счет отечественных машин, в этой работе, безусловно, примут участие и наши авиастроительные предприятия в Рыбинске", - написал Евраев.

В Рыбинске находится предприятие "ОДК-Сатурн" - двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Также в городе работает Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева.

По словам губернатора, в ярославском аэропорту Туношна к 2027 году планируется открытие двух новых терминалов и проведение благоустройства прилегающей к ним территории. Пассажирский терминал сможет ежегодно обслуживать 800 тыс. человек, грузовой - принимать 50 тыс. тонн грузов. Инвестором проекта выступает компания "Аэрофьюэлз".