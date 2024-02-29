Фонд развития промышленности Калмыкии докапитализируют на 400 млн рублей

Глава региона Бату Хасиков заявил, что Калмыкия должна стать аграрно-промышленным и индустриальным регионом

ЭЛИСТА, 29 февраля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Республики Калмыкия будет докапитализирован на 400 млн рублей, сообщил глава региона Бату Хасиков по итогам оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

"Сегодня наш президент представил масштабный план развития страны на ближайшие годы. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, несмотря на современные вызовы. Фонд развития промышленности пополнится на 300 млрд рублей. Мы аналогично докапитализируем региональный фонд почти на 400 млн рублей из республиканского бюджета. Калмыкия должна стать аграрно-промышленным, индустриальным регионом", - написал Хасиков.

Глава Калмыкии отметил, что в рамках поставленной главой государства задачи по созданию в России до 2030 года не менее 100 технопарков Калмыкия начала работу по возведению агропромышленного парка в республике. Он будет специализироваться на переработке сельхозпродукции и промышленном производстве.

"Программа социально-экономического развития 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, в том числе и Калмыкии, продлится до 2030 года. В нашей республике она уже доказала свою результативность: создано более 2 тыс. новых рабочих мест, наращиваем инвестиционную привлекательность, экспортный потенциал, предпринимательство, инфраструктуру и промышленность", - добавил Хасиков.

Ранее со ссылкой на главу Калмыкии сообщалось, что господдержка МСП, открытие новых предприятий способствовали увеличению количества предпринимателей в Калмыкии за минувший год на 70%, сейчас их более 20 тыс. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей в Калмыкии позволило за последние три года привлечь в экономику региона 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать порядка 1,4 тыс. рабочих мест. Поддержку в республике получили более 120 проектов.

В республике за последний год запущены четыре новых завода по производству асфальтобетонной смеси мощностью до 70-80 тонн в сутки каждый, успешно работают завод по производству макаронных изделий, комбикормов. Началось производство мягкой мебели, одежды, сувениров.