Туск заявил, что Польша не будет реализовывать "Зеленый курс" ЕС в его нынешнем виде

Польский премьер подчеркнул, что принудительный характер выполнения аграриями норм экологической стратегии сообщества должен быть исключен

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Польша и, в частности, ее агропроизводители могут перестать выполнять требования экологической стратегии Евросоюза "Зеленый курс", если Брюссель не пойдет на ее дальнейшее смягчение в части, касающейся сельского хозяйства. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск по итогам встречи с лидерами протестующих фермеров.

"Польское сельское хозяйство не будет выполнять положения ["Зеленого курса"], если они не будут изменены", - отметил он на пресс-конференции, трансляция которой велась польским телевидением. Туск сообщил, что его кабмин совместно с фермерами приготовит список требований к Брюсселю о смягчении или отмене некоторых пунктов "Зеленого курса", которые непосредственно касаются сельского хозяйства. Польский премьер подчеркнул, что принудительный характер выполнения аграриями норм экологической стратегии сообщества должен быть исключен.

Ранее польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский в обращении к протестующим фермерам объявил, что власти страны будут требовать дальнейших уступок от Еврокомиссии по выполнению ''Зеленого курса". В частности, Варшава будет настаивать на отмене Брюсселем требования сохранять необработанными 4% пахотных земель.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.