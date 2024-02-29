Минэкономразвития представит новые правила отбора в ИПР для регионов в ближайшие месяцы

Реализация мероприятий индивидуальных программ развития стала существенным фактором развития экономики регионов, отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ в ближайшие месяцы обновит правила отбора индивидуальных программ развития (ИПР) для регионов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству продлить на шесть лет действие механизма индивидуальных программ социально-экономического развития для 10 регионов со сложной экономической ситуацией.

"Прорабатываем вопрос, какие субъекты могли бы войти в программу на втором этапе. Для этого обновляем критерии отбора регионов. В целом механизм ИПР, инициированный президентом, доказал свою эффективность. Реализация мероприятий индивидуальных программ развития стала существенным фактором развития экономики регионов. За четыре года реализации индивидуальных программ развития большинство регионов вышли на темпы роста выше среднероссийских. Общие для "десятки" задачи выполняются с опережением - создано более 14 тыс. рабочих мест, перевыполнен план по инвестициям. Уровень безработицы снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в 2,5 раза", - отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря возможности сочетать механизм ИПР с другими механизмами поддержки правительства России. В качестве примера он назвал подготовку обеспечивающей и другой инфраструктуры для особых экономических зон и промышленных парков.