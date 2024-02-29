Завод прицепной автотехники в Ульяновске намерены доинвестировать на 2 млрд рублей

На новой производственной площадке планируют создать около 200 рабочих мест

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Инвестор намерен вложить дополнительно 2 млрд рублей в оборудование новой производственной площадки прицепной автотехники на базе белорусского ОАО "МАЗ". Об этом сообщили ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области.

Соглашение о намерении реализовать инвестпроект по созданию в Ульяновской области международного промышленного комплекса по производству колесной и прицепной техники было подписано 3 февраля 2023 года между Корпорацией развития Ульяновской области, ООО "Торговый дом "Акро" и ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз". "Акро" выступает в качестве инвестора, "МАЗ" - в качестве соинвестора - технологического партнера. Первая серийная прицепная техника, выпущенная в Ульяновске на базе ОАО "МАЗ", 29 февраля была представлена послу Белоруссии в России Дмитрию Крутому и первому зампредседателя минского горисполкома Надежде Лазаревич.

"На следующих этапах реализации проекта инвестор намерен вложить еще порядка 2 млрд рублей. На новом предприятии планируется создать около 200 рабочих мест для жителей региона. Новая площадка позволит существенно увеличить объем выпускаемой продукции - до 2 тыс. единиц продукции в год", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила ТАСС генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Алина Абитова, сейчас выбирается площадка для создания нового производства. "На данный момент в качестве площадки для его размещения рассматривается земельный участок в индустриальном парке "Заволжье", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил журналистам посол Крутой, губернатор Русских принял решение выделить в индустриальном парке "Заволжье" участок для расширения этого производства площадью 5 тыс. кв. м. "И мы сейчас с руководством "МАЗа" продумываем, какие еще виды техники мы можем там совместно собирать на базе шасси Минского автомобильного завода. Может, это будет коммунальная техника, может быть, дорожная, может быть, краны. Сейчас номенклатура отрабатывается", - пояснил он.

ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - советская и белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Автомобили "МАЗ" поставляются примерно в полсотни стран.