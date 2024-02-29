СМИ: Нидерланды приобретут четыре новых фрегата у голландских судостроителей

По данным телеканала RTL, общая стоимость сделки может достигать €8 млрд

ГААГА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов одобрит проект по приобретению четырех новых фрегатов, которые будут построены голландскими судостроителями. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на источники.

По их данным, общая стоимость проекта может достигать €8 млрд. Корабли будут оснащены несколькими типами ракет класса "земля - воздух" и смогут защищать целую флотилию от широкого спектра морских и воздушных угроз.

Ранее в документах указывалось, что стоимость самих фрегатов будет составлять как минимум €2,5 млрд, и еще не более €2,5 млрд должно быть потрачено на оснащение фрегатов различными системами вооружений.

Как отмечает RTL, это станет крупнейшим военно-морским проектом за всю историю страны. Для строительства будет задействована голландская судостроительная отрасль с руководящей ролью верфи Damen.

На службе Нидерландов в настоящее время стоят четыре фрегата, которые были спущены на воду порядка 20 лет назад. Они в основном используются для участия в военно-морских миссиях НАТО. Ожидается, что новые фрегаты будут спущены на воду в течение 10 лет.

В середине марта кабинет министров Нидерландов также должен принять решение по строительству четырех новых подводных лодок стоимостью до 4 млрд евро. В тендере на их строительство участие принимают Damen, а также две иностранные компании. Некоторые политики уже призвали власти Нидерландов передать и этот контракт голландской верфи.