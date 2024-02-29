Посол Белоруссии заявил о планах запуска прямого рейса между Минском и Ульяновском

Авиакомпания уже подобрана, отметил Дмитрий Крутой

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Минском и Ульяновском может быть установлено в этом году, сообщил журналистам посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

"Знаковым событием еще станет решение, в первую очередь, губернатора [Ульяновской области Алексея Русских] об открытии прямого авиарейса между Минском и Ульяновском в этом году, надеемся", - сказал он.

Посол добавил, что авиакомпания уже подобрана. "Схема финансовая обсуждена. Все получится, и скоро полетим", - добавил он.