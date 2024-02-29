Программа развития Чувашии на 2025-2030 годы будет включать хмелеводство

Планируется также включить в программу раздел по использованию искусственного интеллекта

ЧЕБОКСАРЫ, 29 февраля. /ТАСС/. Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии на период 2025-2030 годов будет включать пять направлений, одна из ключевых задач - развитие хмелеводства, сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев, комментируя послание президента России Владимира Путина.

Глава государства в послании Федеральному собранию поручил правительству продлить на шесть лет индивидуальные программы социально-экономического развития, которые реализуются в 10 регионах, в том числе в Чувашии.

"Планируем, что [ИПСЭР на 2025-2030 годы] будет включать пять направлений. Мы планируем сконцентрироваться на создании и усилении центра компетенций по производству и переработке хмеля в Чувашской Республике. Конечно, будем дальше поддерживать малый и средний бизнес, инфраструктурное развитие. Обязательно [предусмотрим проекты по] цифровизации, а новое направление - использование искусственного интеллекта", - отметил Николаев.

По его словам, работа в рамках ИПСЭР на предстоящий шестилетний период будет синхронизирована с новыми инструментами, в том числе финансовыми, о которых говорил в своем послании президент. Это позволит достичь максимального результата, продолжил глава региона. ИПСЭР на 2025-2030 годы должны принять до конца года.

Действующие индивидуальные программы социально-экономического развития рассчитаны на период до 2025 года. Их реализуют для устранения отклонения от среднероссийского уровня ряда региональных социально-экономических показателей. ИПСЭР в Чувашии разработана республиканскими властями совместно с Минпромторгом России.

В Чувашии производится более 90% хмеля от всего объема, создаваемого в стране. В республике работает научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который единственный в России поддерживает коллекцию около 250 сортов хмеля.