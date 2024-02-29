В Курской области прогнозируют увеличение объема производства АПК на 36% к 2030 году

По итогам 2023 года показатель составил 225 млрд рублей

ТАСС, 29 февраля. В Курской области прогнозируют увеличение объема производства продукции сельского хозяйства до 306 млрд рублей к 2030 году, что на 36% превысит показатель 2023 года.

"К 2030 году прогнозируется увеличение объема производства продукции сельского хозяйства до 306 млрд рублей, что на 36% превысит показатель 2023 года", - сообщил ТАСС губернатор Роман Старовойт.

По его словам, объем производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, в 2023 году составил 225 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя 2018 года.

Курская область занимает второе место в ЦФО по производству зерна и масличных культур и третье место в России по объему производства всех видов мяса, отметил Старовойт.

Как заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, к 2030 году российский АПК должен вырасти на четверть.