Адыгея при господдержке вложит в инфраструктуру курорта "Лагонаки" 6,6 млрд рублей

В целом инвестиции в реализацию проекта должны составить около 60 млрд рублей, включая деньги частных инвесторов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Адыгея благодаря господдержке в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" направит на инфраструктуру возводимого в горах региона всесезонного семейного курорта "Лагонаки" 6,6 млрд рублей. Об этом по итогам рабочей встречи в Москве заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым сообщили в аппарате вице-премьера.

На встрече поднимались вопросы туризма, спорта, цифровизации, а также науки и высшего образования. Вице-премьер констатировал развитие в регионе туристической отрасли, Кумпилов поблагодарил правительство за оказываемую всестороннюю господдержку.

"Для республики туризм - стратегически важная отрасль. Благодаря поддержке правительства планомерно реализуем широкой комплекс мероприятий по развитию сферы туризма. На сегодня в регионе представлены такие туристские направления, как экотуризм, событийный и гастрономический туризм, развивается сельский туризм. Сейчас возводится обеспечивающая инфраструктура. На эти цели в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено 6,6 млрд рублей", - приводят слова главы Адыгеи в аппарате вице-премьера.

Чернышенко отметил принципиальную значимость для каждого региона развития своих туристических маршрутов и инфраструктуры. По его словам, за последние годы турпоток в Адыгею стабильно растет: ежегодно субъект посещают более полумиллиона туристов, отдельно только в течение новогодних праздников в республике побывали около 100 тыс. человек. "При этом общий турпоток может как минимум вдвое увеличиться по итогам реализации якорного проекта - всесезонного горнолыжного экокурорта "Лагонаки". Инвестиции должны составить порядка 60 млрд рублей, включая средства от частных инвесторов", - цитируют Чернышенко в аппарате вице-премьера.

Уточняется, что сейчас реализуется первый этап проекта с возведением комплекса гостиниц почти на 700 номеров, также будут построены шесть подвесных канатных дорог и более 25 км горнолыжных трасс. По итогам будет создано не менее 2 тыс. рабочих мест.

Проект "Лагонаки" предполагает развитие территории более 1,6 тыс. га. В зимнее время года курорт будет ориентирован на горнолыжный туризм, в летнее - на рекреационный, приключенческий и экологический. Первый этап по возведению курорта реализуют до конца 2025 года, к 2030 году совместно с Минстроем России планируется обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд довести до 2,5 тыс. единиц. Запуск экокурорта позволит в два раза увеличить турпоток в Адыгею.