Чешские аграрии пригрозили протестом при отказе властей удовлетворить их требования

Его могут провести 7 марта в Праге

ПРАГА, 29 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие объединения чешских фермеров выступили с предупреждением о проведении 7 марта акции протеста в Праге, если правительство республики не удовлетворит их экономические требования. Об этом сообщил журналистам президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал после встречи с министром сельского хозяйства страны Марком Выборным.

"От переговоров с господином министром ожидались конкретные предложения об оказании помощи чешскому сельскому хозяйству, - сказал он. - Призываем аграриев готовиться к акции протеста 7 марта в Праге. Если будут представлены конкретные предложения, то она не состоится".

Аграрии требуют от властей возвращения на уровень 2023 года налоговой ставки за владение сельхозугодиями, улучшения условий работы в селах, отказа от сокращения государственных дотаций на разведение и содержание домашнего скота и освобождения от налога на дотации из фондов Евросоюза. Они настаивают на защите рынка от сельхозпродукции из стран вне сообщества, включая Украину.

Председатель Сельскохозяйственного союза Чехии Мартин Пыха заявил, что аграрии будут проводить протесты в республике до тех пор, пока правительство не удовлетворит их требования. Он подчеркнул, что протесты будут носить не политический, а исключительно экономический характер.

Между тем, глава Минсельхоза проинформировал, что в самое ближайшее время сможет ответить на вопрос, в какой мере власти удовлетворят требования аграриев. Правительство, по его словам, в пятницу, как максимум, представит им свои предложения.

В Чехии протесты фермеров прошли 19 и 22 февраля. Аграрии вывели на улицы городов и к КПП на наземных границах республики с соседними странами более двух тыс. единиц сельхозтехники.