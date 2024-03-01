В России вступил в силу запрет на экспорт бензина

Ограничение будет длиться до 31 августа 2024 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Запрет на экспорт бензина начал работать с 1 марта, он продлится до 31 августа 2024 года. Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В постановлении правительства говорится, что запрет экспорта будет действовать на все виды товарных бензинов. Однако он не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Также с 1 марта был увеличен норматив продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%. Решение позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.