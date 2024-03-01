В России увеличили штрафы за несоблюдение мер безопасности на объектах ТЭК

Максимальный штраф для компаний вырос до 450 тыс. рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Закон об усилении наказания за несоблюдение мер безопасности на объектах ТЭК в РФ вступил в силу. Максимальный штраф для компаний вырос до 450 тыс. рублей.

Закон вносит изменения в статьи кодекса об административных правонарушениях и предполагает дифференциацию и ужесточение наказания за нарушение требований по безопасности и антитеррористической защищенности энергетических объектов.

В частности, ответственность за несоблюдение требований на объектах ТЭК высокой категории опасности выделена в отдельный состав правонарушения, штрафы в таких случаях составят: для граждан - до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей.

Ранее устанавливалась ответственность за правонарушения на объектах ТЭК высокой или средней категории опасности, штраф для граждан составлял от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 70 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.