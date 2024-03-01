В ФНС заявили, что юрлица и ИП могут оформить электронную подпись дистанционно

Для оформления подписи по биометрии потребуются подтвержденная учетная запись на Госуслугах, подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе, компьютер с камерой, микрофоном и средствами электронной подписи, а также сертифицированный ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю электронный носитель для записи ключей электронной подписи

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись дистанционно с помощью биометрии. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) на своем сайте.

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром юиометрических технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса "Старт бизнеса онлайн", - говорится в публикации.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуются подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе, компьютер или ноутбук с камерой, микрофоном и средствами электронной подписи, а также сертифицированный ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю электронный носитель для записи ключей электронной подписи.

"Старт бизнеса онлайн"

Эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн" стартует 1 марта и продлится ровно год - до 1 марта 2025 года. Координатором проекта является ФНС. Услуга включает подачу документов в ФНС России на регистрацию бизнеса, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью; полностью удаленное оформление квалифицированного сертификата проверки электронной подписи юрлица или ИП; дистанционное открытие счета в банке. Эксперимент проводится при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО "Центр биометрических технологий", а также кредитных организаций, отвечающих требованиям эксперимента.

Как отмечает ФНС, проведение эксперимента позволит оценить удобство сервиса для физических, юридических лиц и ИП, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития бизнеса, для их последующего включения в состав сервиса "Старт бизнеса онлайн". Соответствующий доклад ФНС России представит по итогам мониторинга результатов эксперимента.