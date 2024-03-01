Беспилотники над населенными пунктами разрешили запускать на высоте до 150 м

Согласно новой редакции Федеральных правил использования воздушного пространства России, БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных для полетов зонах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Беспилотники над населенными пунктами разрешено запускать на высоте до 150 м. Соответствующие изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства РФ вступили в силу с 1 марта. Эксплуатанты дронов также получили возможность подавать планы полета через специальную цифровую платформу, через которую также можно получить всю необходимую информацию для выполнения полета.

Согласно новой редакции правил, беспилотники можно будет запускать в светлое время суток, а сам БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных для полетов зонах. При этом, если вес дрона составляет до 30 кг, то эксплуатанту не нужно будет подавать план перемещения летательного аппарата авиавластям.

Дроны, использующиеся для сельхозработ, также с 1 марта разрешается запускать на высоте до 30 м и на удалении более 5 км от аэродромов и 2 км от посадочных площадок без установления ограничений воздушного пространства.

Запрет на использование беспилотников действует почти в 70 регионах России. Местные власти при введении запрета руководствуются указом президента от 19 октября №757. Как пояснили ТАСС в Минтрансе России, "пользователи перед выполнением полетов должны внимательно ознакомиться с актами, для исключения нарушений действующих правил".