29 февраля, 21:50

Беспилотники над населенными пунктами разрешили запускать на высоте до 150 м

Согласно новой редакции Федеральных правил использования воздушного пространства России, БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных для полетов зонах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Беспилотники над населенными пунктами разрешено запускать на высоте до 150 м. Соответствующие изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства РФ вступили в силу с 1 марта. Эксплуатанты дронов также получили возможность подавать планы полета через специальную цифровую платформу, через которую также можно получить всю необходимую информацию для выполнения полета.

Читайте также
Что изменится в жизни россиян в марте

Согласно новой редакции правил, беспилотники можно будет запускать в светлое время суток, а сам БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных для полетов зонах. При этом, если вес дрона составляет до 30 кг, то эксплуатанту не нужно будет подавать план перемещения летательного аппарата авиавластям.

Дроны, использующиеся для сельхозработ, также с 1 марта разрешается запускать на высоте до 30 м и на удалении более 5 км от аэродромов и 2 км от посадочных площадок без установления ограничений воздушного пространства.

Запрет на использование беспилотников действует почти в 70 регионах России. Местные власти при введении запрета руководствуются указом президента от 19 октября №757. Как пояснили ТАСС в Минтрансе России, "пользователи перед выполнением полетов должны внимательно ознакомиться с актами, для исключения нарушений действующих правил". 

Теги:
Россия