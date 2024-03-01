В России стартовал новый этап маркировки безалкогольных напитков и медизделий

С 1 марта также стартовал финальный этап внедрения маркировки биологически активных добавок, антисептиков и детской питьевой воды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков в алюминиевых и полимерных банках, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье, а также обязательная маркировка оставшихся видов медизделий - слуховых аппаратов, коронарных стентов, компьютерных томографов, подгузников и пеленок.

Старт регистрации в системе маркировки для медизделий начался 1 сентября 2023 года, а с 1 октября коды маркировки начали наносить на ортопедические изделия и рециркуляторы. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), текущее количество участников, зарегистрировавшихся на второй этап, - 48 производителей и 64 импортера.

Также в системе зарегистрировались 1,2 тыс. участников оборота безалкогольных напитков, в их числе 56 производителей и 904 импортера. Из числа импортеров второй этап коснется 396 компаний (44% от общего числа), из которых 326 уже начали маркировку безалкогольных напитков на первом этапе, отметили в ЦРПТ.

"Маркировка внедряется поэтапно для того, чтобы дать бизнесу необходимое время для подготовки и плавной адаптации. Мы видим, что производители в этих двух товарных группах успешно внедрили маркировку своих товаров на первых этапах, уровень подготовки ко вторым этапам также крайне высокий. Уверены, внедрение маркировки для производителей напитков и медизделий не составит трудностей и на финальных этапах", - подчеркнул заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Все безалкогольные напитки вне зависимости от упаковки начнут маркироваться с 1 июня 2024 года. Следующий этап по маркировке медизделий запланирован на 1 сентября 2024 года - участники оборота обязаны будут предоставлять сведения о поэкземплярном выводе из оборота медицинской продукции.

Маркировка БАД, антисептиков и детской воды

С 1 марта также стартовал финальный этап внедрения маркировки биологически активных добавок (БАД), антисептиков и детской питьевой воды, теперь все участники рынка должны передавать сведения о поэкземплярном выводе этих товаров из оборота, то есть сканировать коды маркировки при продаже.

В ЦРПТ сообщили, что подавляющая часть розницы во всех регионах России готова к торговле маркированной продукцией по новым правилам, сбоев бизнес-процессов не фиксируется.

"У бизнеса, который не подготовился к 1 марта, но хочет продолжить продавать БАД, антисептики и детскую воду, останется возможность настроить необходимые процессы. Для того, чтобы представители малого и среднего бизнеса не несли дополнительных затрат, разработаны бесплатные инструменты. Все это позволяет бесшовно подключиться к системе, внедрение сервисов занимает несколько часов", - сообщил Юсупов.

БАД, антисептики и детская питьевая вода подлежат обязательной цифровой маркировке с 1 сентября 2023 года.

О маркировке

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.