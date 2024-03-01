Фонд семьи Тиньковых приостанавливает деятельность с лета

В пресс-службе организации отметили, что за более чем три года существования фонд, в частности, закупил оборудование для диагностики рака в клиники регионов на общую сумму свыше 300 млн рублей, а также повысил квалификацию более 200 врачей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фонд семьи Тиньковых приостанавливает свою деятельность с 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Фонд семьи Тиньковых существует с 11 февраля 2021 года и приостанавливает свою деятельность с 1 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за более чем три года существования фонд, в частности, закупил оборудование для диагностики рака в клиники регионов на общую сумму свыше 300 млн рублей, а также повысил квалификацию более 200 врачей.

Как напомнили в фонде, ранее Минюст России добавил предпринимателя Олега Тинькова в реестр иноагентов. "Тиньков является основателем и одним из учредителей Фонда семьи Тиньковых. С момента признания Олега иностранным агентом работа фонда в России не представляется возможной. Совет фонда принял решение о приостановке его работы", - пояснили в организации.

Вместе с тем Фонд семьи Тиньковых выполнит взятые на себя обязательства, закончит обучение начатых групп медицинских сестер на ближайшие два месяца, индивидуальные стажировки врачей.