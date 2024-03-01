Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку ФРГ и Канаде самолетов P-8A

Контракт предполагает закупку и поставку 14 патрульных противолодочных самолетов Канаде и трех - Германии, а также проведение сопутствующих инженерных работ

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing в размере $3,4 млрд на поставку самолетов морского патрулирования P-8A Poseidon Германии и Канаде. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

По ее информации, контракт предполагает закупку и поставку 14 патрульных противолодочных самолетов Канаде и трех - Германии, а также проведение сопутствующих инженерных работ.

P-8A Poseidon - патрульный противолодочный самолет нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing-737-800. Он оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки, может нести до 9 тонн вооружений, включая гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, многоцелевой поисковый радиолокатор, свободнопадающие и глубинные бомбы и торпеды.