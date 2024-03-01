IrAero запустит рейс из Омска в Баку со 2 апреля

Рейс по этому направлению станет первым за последние 10 лет

ОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Авиакомпания IrAero запустит со 2 апреля рейс из Омска в столицу Азербайджана Баку, рассказали ТАСС в пресс-службе Омского аэропорта. Этот рейс станет первым по этому направлению за 10 лет.

"Авиакомпания IrAero открыла продажу билетов на рейс Омск - Баку. Первый рейс в столицу Азербайджана состоится 2 апреля. Полетная программа заявлена до 22 октября", - сказал собеседник агентства, отметив, что последний раз прямое авиасообщение между этими городами действовало в 2014 году.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на Superjet 100. В Омск самолет будет прибывать во вторник в 02:50 и отправляться в обратном направлении около 04:00 по местному времени. Время в пути составляет 3,5 часа.

Об авиакомпании IrAero

IrAero входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России и выполняет рейсы в более чем в 70 городов РФ, а также в Азербайджан, Армению, Вьетнам, Израиль, Казахстан, Китай, Монголию, Турцию, Узбекистан. В парке воздушных судов IrAero самолеты Airbus A319-100, Superjet 100 (RRJ-95B, RRJ-95LR), Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.