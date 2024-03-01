На Камчатке газификация позволит сократить расходы бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Газификация Камчатского края позволит сократить расходы бюджета региона за счет перевода на природный газ котельных, работающих на угле и мазуте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что сжиженный природный газ будет использоваться для газификации Камчатского края и ряда других регионов страны. При этом на Камчатке в 2018 году возникли проблемы с газоснабжением потребителей, что привело к замещению природного газа мазутом на крупнейших объектах газопотребления на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

"На территории региона начато строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы. Реализация проекта выполняется государством совместно с компанией "Новатэк". За счет средств компании разработана проектная документация, будут построены плавучая регазификационная установка и два газовоза-челнока, также за счет средств федерального и регионального бюджетов будет построена береговая инфраструктура. Проект позволит обеспечить замещение недостающих объемов природного газа с камчатских месторождений. Замещение мазута природным газом позволит сократить расходы бюджета края на межтарифную разницу, а также улучшит экологическую обстановку за счет снижения выбросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферу. Более того появляются предпосылки для дальнейшей газификации котельных, работающих на мазуте и угле", - говорится в сообщении.