Ростовский трубный завод в июле запустит цех по переработке полимеров

Объем инвестиций в проект составил 130 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Один из крупных производителей полимерной трубной продукции на юге России - "Ростовский трубный завод" в 2023 году запустит цех по переработке вторичных полимеров. Его плановая мощность составит 500 тонн ежемесячно, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Цесарский.

"В этом году мы расширим наше производство трубной продукции, запустив очередной важный проект - цех по переработке вторичных пластмасс. Для нас это новое направление, и мы получили поддержку Министерства промышленности Ростовской области. В настоящее время в регионе работают небольшие предприятия, а мы запускаем промышленные мощности, больше такого завода у нас пока нет. Для этого закуплен целый каскад оборудования, которое позволяет мыть полимер, фильтровать воду и производить гранулы, то есть перерабатывать вторичный полимер. Объем инвестиций составил 130 млн рублей, в расширение производства вложены собственные средства предприятия", - сказал Цесарский.

По его словам, плановая мощность завода составит 500 тонн ежемесячно, или 6 тыс. тонн в год. "Оборудование в ближайшее время будет установлено. На 1 июля у нас запланирован запуск цеха", - добавил собеседник агентства.

Как указано на сайте предприятия, Ростовский трубный завод был основан в 2013 году. Сегодня это один из крупнейших производителей полимерной трубной продукции для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, защиты кабеля на территории Южного федерального округа. Продукция предприятия используется для нужд ЖКХ и строительства. Продукция поставляется в регионы юга России и Северного Кавказа, а также на новые территории РФ.