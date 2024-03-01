Новый резидент ТОР "Камчатка" займется застройкой рыбного порта

Инвестиции в проект составили свыше 1,6 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" - компания "Морская гавань" до 2030 года застроит территорию рыбного порта в краевой столице - там появятся ресторан, прогулочная зона, апарт-отель. На эти цели предусмотрены инвестиции в размере свыше 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На территории рыбного порта предусматривается размещение ландшафтного городского парка с площадками для отдыха жителей. Вдоль береговой линии Авачинской гавани предполагается устройство прогулочной пешеходной зоны с выделенными дорожками для велосипедов и самокатов. В зоне парка предполагается размещение ресторана на 70 мест. Также существующий шестиэтажный склад генеральных грузов и соли предполагается реконструировать в апарт-отель на 266 номеров. На границе участка вдоль аллеи Флота предполагается построить двухэтажные общественные здания с организацией пешеходной связи между аллеей Флота и прибрежным рекреационным кластером. Считаем, что первые этажи зданий могут занять предприятия общественного питания, магазины сувенирной продукции и подобные, вторые этажи будут подходить под административно-офисные помещения", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Морская гавань" Юрия Зубаря.

Уточняется, что в рамках поэтапной реализации проекта в 2026 году запланирован ввод нескольких административных зданий, еще два здания введут в 2027 году. Также в 2027 году построят здание ресторана, откроется ландшафтный парк. В 2028 работать начнет первая очередь апарт-отеля на 133 номера, в 2029 году будет открыта вторая очередь апарт-отеля с такими же параметрами. Благоустройство и озеленение всей территории, устройство проездов полностью выполнят к концу 2030 года.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в крае почти 150 юридических лиц имеют статус резидента ТОР "Камчатка", уже создано порядка 9 тыс. рабочих мест. Резиденты пользуются налоговыми и другими льготами.