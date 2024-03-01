Эксперты ожидают роста себестоимости алмазов из-за отслеживания их происхождения

Внедрение механизма отслеживания происхождения алмазов потребует значительных временных затрат и инвестиций, считает аналитик отдела ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Татьяна Галич

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Запрет на импорт с 1 марта в США, страны ЕС и G7 российских алмазов, обработанных в третьих странах, требует создания механизма отслеживания происхождения камней. Такая система сертификации может привести к развитию серого рынка, отрицательной рентабельности в сфере огранки и росту себестоимости алмазов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"На долю "Алросы" приходится около трети мировой добычи алмазов, при прочих равных исключение такого крупного игрока с рынка может привести к существенному росту цен на алмазы. Внедрение механизма отслеживания происхождения алмазов потребует значительных временных затрат и инвестиций, а также может способствовать развитию серого рынка", - считает аналитик отдела ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Татьяна Галич.

В декабре 2023 года страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7. Соответствующие ограничения на импорт российских алмазов также ввели страны ЕС. Позднее Минфин США также сообщил, что американские власти запретят ввоз в Соединенные Штаты непромышленных алмазов из России массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года вне зависимости от того, были ли такие алмазы переработаны в другую продукцию за пределами РФ.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что огранка более 90% алмазов осуществляется в Индии, а ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, требуют создания механизма идентификации всех нероссийских мировых алмазов.

"Недавно в СМИ обсуждался вариант, предусматривающий, что сначала все нероссийские алмазы должны идти на сертификацию в Бельгию, а потом, после сертификации отправляться опять производителю, который уже сможет продавать камни или накапливать запасы. Практическая реализация такой схемы сертификации вызывает большие сомнения", - рассказал Красноженов. По мнению аналитика, создание единого хаба в Бельгии, где будут изучать, классифицировать и сертифицировать каждый камень, существенно замедлит процесс торговли.

"Второй вопрос - это человеческий ресурс, который будет задействован в данной схеме. Все это значительно увеличит себестоимость алмазов. При этом следует отметить, что сектор огранки имеет рентабельность 3-5%. И предлагаемая сертификация может привести к отрицательной рентабельности в данном сегменте", - добавил он.

Красноженов отметил, что также все еще не ясен технологический процесс сертификации камней и напомнил, что своих систем сертификации алмазов, признанных во всем мире, у Индии и ОАЭ нет.