Meta прекратит поддержку публикации новостей в Facebook в Австралии и США

В корпорации отметили, что решение о закрытии Facebook News было принято для того, чтобы компания могла "сосредоточить время и ресурсы на том, что люди больше всего хотят видеть на платформе"

СИДНЕЙ, 1 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией) объявила о прекращении с апреля публикации новостей в принадлежащем ей Facebook (запрещен в России).

"В начале апреля мы закроем Facebook News и уберем специальную вкладку для новостного контента в Соединенных Штатах и Австралии, как ранее закрыли в Великобритании, Франции и Германии. В этих странах люди по-прежнему смогут просматривать новости на Facebook в ленте, а издатели по-прежнему будут иметь доступ к своим аккаунтам и страницам, где смогут публиковать ссылки на свой контент", - говорится в заявлении на сайте компании.

Также в Meta подчеркнули, что решение о закрытии Facebook News было принято для того, чтобы компания могла "сосредоточить время и ресурсы на том, что люди больше всего хотят видеть на платформе". "Число людей, пользующихся новостями Facebook в Австралии и США, в прошлом году сократилось более чем на 80%, <...> и такой контент составляет менее 3% от того, что люди по всему миру смотрят в своих лентах в Facebook. Пользователи приходят не за новостями и политическим контентом, а чтобы общаться и открывать для себя новые возможности", - отмечается в сообщении.