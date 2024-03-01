В Австралии осудили решение Meta прекратить поддержку новостей в Facebook

Согласно заявлению помощника государственного казначея Стивена Джонса, такое решение компании представляет собой нарушение ее обязательств по отношению к австралийским новостным СМИ

СИДНЕЙ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Австралии осудили решение американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) прекратить публикацию новостей в принадлежащей ей социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Соответствующее заявление помощника государственного казначея Стивена Джонса было распространено финансовым ведомством страны.

"Решение Meta больше не платить за новостной контент в ряде государств [включая Австралию] представляет собой нарушение ее обязательств по отношению к австралийским новостным СМИ. Оно лишает их источника дохода и справедливой компенсации за контент, который предоставляется пользователям", - указал Джонс, отметив, что австралийские власти изучат последствия решения корпорации и "все доступные варианты ответа".

Ранее владеющая социальной сетью Facebook Meta заявила о том, что с апреля 2024 года не станет подписывать новые соглашения об оплате новостей с австралийскими медиа, что является обязательным требованием местного законодательства. "В начале апреля мы завершим работу Facebook News и закроем специальную вкладку для новостного контента в Соединенных Штатах и Австралии", - указала в заявлении Meta, добавив, что все существующие соглашения с медиакомпаниями будут действовать до их завершения, однако продлевать их или заключать новые компания не намерена. Причиной такого решения администрация платформы назвала стремление "сосредоточить время и ресурсы на том, что пользователи хотят видеть в социальной сети".

Австралийские эксперты полагают, что в качестве ответных шагов правительство может признать деятельность Meta подпадающей под действие кодекса и обратиться в арбитраж, заставив цифровую платформу выплачивать штрафы и компенсации издателям и новостным ресурсам.

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о намерении ввести кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс на медиарынке страны и обяжет цифровые гиганты Google и Facebook оплачивать новостной контент, произведенный местными средствами массовой информации. Изначально платформы назвали новый законопроект несправедливым, однако затем Google, а после длительных переговоров и Facebook приняли его условия и начали заключать контракты с австралийскими СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. 26 февраля того же года кодекс был одобрен парламентом Австралии и вступил в силу.