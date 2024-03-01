На Камчатке заявили, что перенаправление денег от продажи рыболовных квот поможет селам

Глава Усть-Большерецкого муниципального района Кирилл Волков отметил, что губернатор Владимир Солодов и правительство края неоднократно выступали с такими инициативами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Перенаправление части средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких населенных пунктов поможет восстановить и создать новую инфраструктуру в удаленных селах Камчатки, в которых активно ведется рыбный промысел. Таким мнением с ТАСС поделился глава Усть-Большерецкого муниципального района Кирилл Волков.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких городов.

"Это значимая новость для нашего района и многих других территорий Камчатки, особенно для тех, где основная часть лова рыбы и ее переработки осуществляется именно в рыболовецких поселках. Если часть денег от квот будет оставаться в районе, то это позволит наполнить бюджет и приступить к реализации проектов, направленных на улучшения качества жителей Усть-Большерецкого района, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство объектов культуры и развитие инфраструктуры сел и поселков", - поделился мнением Волков.

Он добавил, что губернатор Камчатки Владимир Солодов и правительство края неоднократно выступали с инициативами о направлении части средств, полученных от крабовых аукционов, на развитие сельских территорий в части создания там социальных объектов.

Усть-Большерецкий район - муниципальный район на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыбодобывающих предприятий. В районе постоянно проживают порядка 7,5 тысяч человек, однако во время лососевой путины их количество на порядок увеличивается за счет прибывающих в регион вахтовых рабочих.